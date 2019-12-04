Исполком МОК на последнем заседании уделил много внимания российскому вопросу

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на пресс-конференции заявил, что российский вопрос долго обсуждался на заседании организации.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА?) опубликовало ряд рекомендаций комитета по соответствию для исполкома организации 9 декабря в Париже о жестких мерах в отношении России — лишении ее гимна и флага и права проведения крупных соревнований после лишения признания РУСАДА.

— Да, российский вопрос обсуждался достаточно долго, — сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс во время трансляции на официальном Youtube-канале МОК. — Я могу сказать лишь, что была подтверждена приверженность заявлению, которое МОК сделал на прошлой неделе. Скоро исполком ВАДА примет решение, после которого мы сможем делать последующие заявления.

Члены исполкома были очень расстроены появившейся информацией о манипуляциях с базой данных московской лаборатории. Все были единогласны во мнении, что такие действия должны осуждаться и с тем, что возможные серьезные решения должны быть приняты. Но сначала нам надо дождаться решения исполкома ВАДА.

В МОК пока нет понимания по поводу процедуры принятия решений по России в случае применения санкций к российскому спорту со стороны ВАДА. «Никакого решения может не быть, потому что сейчас вопрос принятия решений за ВАДА, а в случае необходимости окончательное решение за Спортивным арбитражным судом (CAS).