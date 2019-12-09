Губерниев эмоционально отреагировал на санкции в отношении российского спорта

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram высказал свое мнение о вердикте ВАДА. Ранее агентство лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

— Да, ребята! Нам ***** ! ВАДА отстранило Россию на 4 года от чемпионатов мира и олимпийских игр! И от всех крупных соревнований! И проводить турниры нам нельзя! — написал Губерниев.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поддержал рекомендации комитета по соответствию организации и принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также сообщается, что ВАДА лишило Россию права подавать заявки на проведение международных соревнований и посещать международные соревнования государственным служащим РФ, руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета страны (ПКР).