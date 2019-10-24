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Глава РУСАДА ответил экс-министру спорта Украины, предложившему отлучить Россию от мирового спорта

12:14
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Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал слова бывшего министра спорта Украины Игоря Жданова, ставшего членом совета учредителей ВАДА об «отлучениеи» России от мирового спорта.

— Такая реакция идет не только от министра спорта Украины, она идет в том числе и от других людей, — цитирует РБК Гануса. — Но она выражена эмоциональным восприятием того, что происходит. Наша спортивная организация стала заложником этого треша. Мы будем пожинать плоды этого еще долгое время, мы должны быть терпеливы и идти к диалогу и убеждать, что наш спорт не такой, как все считают. А считают потому, что мы стали рецидивистами.

К сожалению, то, что произошло, ударит по всем нам, мы все стали заложниками старых подходов. Я был весной на конференции в Лондоне, и была панель, где выступали представители коллегии спортсменов, и там я взял слово и сказал: в чем разница между «чистыми» спортсменами из России, США, Великобритании, Норвегии и любой другой страны?

И они не дали ответ. Тогда я сказал: вы понимаете, что таким образом, не дифференцируя ваши отношения, вы наносите вред даже нашему движению «За чистый спорт»?

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5db0b62e9a794773fd9f3821?ruid=UET9A11oF4AIVxqRAwRqAg==&from=from_main

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