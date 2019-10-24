Глава РУСАДА ответил экс-министру спорта Украины, предложившему отлучить Россию от мирового спорта

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал слова бывшего министра спорта Украины Игоря Жданова, ставшего членом совета учредителей ВАДА об «отлучениеи» России от мирового спорта.

— Такая реакция идет не только от министра спорта Украины, она идет в том числе и от других людей, — цитирует РБК Гануса. — Но она выражена эмоциональным восприятием того, что происходит. Наша спортивная организация стала заложником этого треша. Мы будем пожинать плоды этого еще долгое время, мы должны быть терпеливы и идти к диалогу и убеждать, что наш спорт не такой, как все считают. А считают потому, что мы стали рецидивистами.

К сожалению, то, что произошло, ударит по всем нам, мы все стали заложниками старых подходов. Я был весной на конференции в Лондоне, и была панель, где выступали представители коллегии спортсменов, и там я взял слово и сказал: в чем разница между «чистыми» спортсменами из России, США, Великобритании, Норвегии и любой другой страны?

И они не дали ответ. Тогда я сказал: вы понимаете, что таким образом, не дифференцируя ваши отношения, вы наносите вред даже нашему движению «За чистый спорт»?