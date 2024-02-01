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1 февраля, 09:54

Глава МОК Бах призвал ужесточить санкции к окружению уличенных в допинге атлетов после дела Валиевой

Бах призвал ужесточить санкции к окружению улеченных в допинге атлетов
Руслан Минаев
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Томас Бах.
Фото Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу окружения спортсменов, которых уличили в употреблении запрещенных препаратов.

«Я могу только призвать все организации, ответственные за борьбу с допингом, все агентства к тому, чтобы очень внимательно посмотреть на окружение», — цитирует Баха ТАСС.

Глава МОК добавил, что нужно применять еще более жесткие санкции, когда дело касается несовершеннолетних спортсменов.

Ранее в МОК заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

В понедельник, 29 января, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
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