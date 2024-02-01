Один из судей CAS не был согласен с итоговым решением по делу Валиевой

Один из представителей коллегии спортивного арбитражного суда (CAS) не был согласен с итоговым вердиктом по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Один из судей был согласен с позицией российского антидопингового агентства (РУСАДА), что спортсменку стоит дисквалифицировать на два года. Однако CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.