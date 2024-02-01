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1 февраля, 00:19

Один из судей CAS не был согласен с итоговым решением по делу Валиевой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Один из представителей коллегии спортивного арбитражного суда (CAS) не был согласен с итоговым вердиктом по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

Один из судей был согласен с позицией российского антидопингового агентства (РУСАДА), что спортсменку стоит дисквалифицировать на два года. Однако CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

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Источник: https://tass.ru/sport/19871511
Фигурное катание
Камила Валиева
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