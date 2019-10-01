Чемпион России в прыжках с шестом дисквалифицирован из-за допинга
1 октября 2019, 23:30
Чемпион России-2013 по прыжкам с шестом Антон Ивакин получил дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт РУСАДА.
Наказание для 28-летнего спортсмена начинает действовать с 23 сентября текущего года.
— Всероссийская федерация легкой атлетики на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Ивакина Антона на 4 года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 23 сентября 2019 года, — написано в заявлении РУСАДА.
Дополнительная информация
https://rusada.ru/news/disqualification/legkaya-atletika-ivakin/
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема