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Чемпион России в прыжках с шестом дисквалифицирован из-за допинга

1 октября 2019, 23:30

Чемпион России-2013 по прыжкам с шестом Антон Ивакин получил дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт РУСАДА.

Наказание для 28-летнего спортсмена начинает действовать с 23 сентября текущего года.

— Всероссийская федерация легкой атлетики на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Ивакина Антона на 4 года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 23 сентября 2019 года, — написано в заявлении РУСАДА.

Дополнительная информация

https://rusada.ru/news/disqualification/legkaya-atletika-ivakin/

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