Чемпион России в прыжках с шестом дисквалифицирован из-за допинга

Чемпион России-2013 по прыжкам с шестом Антон Ивакин получил дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт РУСАДА.

Наказание для 28-летнего спортсмена начинает действовать с 23 сентября текущего года.

— Всероссийская федерация легкой атлетики на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Ивакина Антона на 4 года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 23 сентября 2019 года, — написано в заявлении РУСАДА.