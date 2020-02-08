CAS позволил Международной федерации хоккея участвовать в споре РУСАДА и ВАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Международной федерации хоккея (ИИХФ) участвовать в слушаниях по поводу судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.

— Да, CAS разрешил ИИХФ участвовать в слушаниях, — отмечается в сообщении.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января ВАДА отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.