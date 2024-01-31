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Прыжки в воду

31 января, 20:03

Знакомые с Муякиным опровергают обвинения в домогательствах со стороны тренера и предполагают подставу

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Собеседники «СЭ», знакомые с ситуацией в прыжках в воду, на условиях анонимности поделились своими комментариями о личных качествах обвиняемого в домогательствах тренера Павла Муякина.

По словам знакомых с Павлом лично людей Муякин не производит впечатления человека, который способен на недопустимые шаги подобного характера. Представительницы женского пола описывают его как учтивого, вежливого и умеющего держать необходимую дистанцию и едва ли готового ее перейти.

«Павла вполне могли подставить. Поверить в это трудно», — сказал источник.

Напомним, что Муякина обвиняет в домогательствах 19-летняя спортсменка Мария Бруенок. Тренера отстранили от работы со сборной России и временно приостановили контракт с ЦСП Татарстана. Сам Павел обвинения в свой адрес опровергает.

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