Прыгунья в воду Бруенок подверглась домогательствам со стороны тренера сборной России

Член сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок рассказала о домогательствах со стороны тренера национальной команды Павла Муякина.

62-летний специалист проявлял повышенный интерес к 19-летней спортсменке, отправлял ей сообщения непристойного содержания и в одном из эпизодов предпринял попытку физического воздействия.

«В какой-то момент Павел Борисович попросил зайти меня к нему в номер. Я должна была забрать «Нимесил» у него, так как у меня не осталось. Он сказал, мол, заходи, обсудим тренировочный процесс. Я без задней мысли восприняла эту информацию. При этом я не знала, что он живет один. Захожу к нему в номер, он передал мне «Нимесил», сказал буквально пару слов о тренировочном процессе и дальше начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. А дальше он меня поцеловал в губы», — цитирует спортсменку Metaratings.ru.

По словам Бруенок, ей не хотелось на горячую голову предпринимать какие-либо действия, поэтому она молча покинула комнату.

Отмечается, что в настоящее время Муякин отстранен от тренерской деятельности. Однако 30 января он был замечен на территории бассейна в Саратове, где со среды проходит Кубок России по прыжкам в воду.

Бруенок является победительницей Международного фестиваля университетского спорта 2023 года в Екатеринбурге, а также призером чемпионата России.