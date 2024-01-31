Тренера Муякина не видели на Кубке России в Саратове после публикации новостей о домогательствах

Тренер Павел Муякин не присутствовал в первый соревновательный день Кубка России по прыжкам в воду. Об этом «СЭ» рассказали несколько собеседников, которые работают на данных соревнованиях.

«Возможно, он был накануне, во внесоревновательный день. Но сегодня его в бассейне не было», — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что Муякин обвиняется в домогательствах по отношению к 19-летней спортсменке Мария Бруенок. Павла до выяснения обстоятельств отстранили от работы в сборной России и приостановили контракт с ЦСП Республики Татарстан, где он работал главным тренером.

Также в СМИ была информация, что Павел якобы посетил тренировки спортсменов перед стартом Кубка России в Саратове несмотря на формальный запрет из-за обвинений в домогательствах со стороны Бруенок, что и заставило Марию придать историю огласке.