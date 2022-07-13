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Сегодня, 11:35

Захаров удивлен большому интересу болельщиков к чемпионату России по прыжкам в воду в Пензе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, что удивлен интересу болельщиков к чемпионату России по прыжкам в воду в Пензе.

Захаров участвует в турнире в качестве судьи.

«Для меня это нетрудно, потому что понимание по прыжкам в воду никуда не делось. Мне нравится, но это другая сторона спортивного мира. Нужно быть объективным судьёй, забыть о дружбе со спортсменами, а это пока что тяжело делается. Иногда хочется повыше поставить оценку, но стараюсь этого не делать.
Удивлен ли я большому интересу к турниру и тому, что на соревнования трудно достать билеты? Да. В этом году у нас получилось феноменальное открытие и проведение соревнований. Думаю, это заметно невооруженным взглядом. Федерация меняется в лучшую сторону, развивается бешеными шагами», — приводит Metaratings слова Захарова.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит с 11 по 16 июля в Пензе.

Источник: https://metaratings.ru/news/zakharov-udivilsya-bolshomu-interesu-so-storony-bolelshchikov-k-chempionatu-rossii-po-pryzhkam-v-vod-1310652/
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