Захаров удивлен большому интересу болельщиков к чемпионату России по прыжкам в воду в Пензе

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, что удивлен интересу болельщиков к чемпионату России по прыжкам в воду в Пензе.

Захаров участвует в турнире в качестве судьи.

«Для меня это нетрудно, потому что понимание по прыжкам в воду никуда не делось. Мне нравится, но это другая сторона спортивного мира. Нужно быть объективным судьёй, забыть о дружбе со спортсменами, а это пока что тяжело делается. Иногда хочется повыше поставить оценку, но стараюсь этого не делать.

Удивлен ли я большому интересу к турниру и тому, что на соревнования трудно достать билеты? Да. В этом году у нас получилось феноменальное открытие и проведение соревнований. Думаю, это заметно невооруженным взглядом. Федерация меняется в лучшую сторону, развивается бешеными шагами», — приводит Metaratings слова Захарова.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит с 11 по 16 июля в Пензе.