Полякова сравнила чемпионат России по прыжкам в воду с мировым первенством

Двукратная чемпионка России-2022 по прыжкам в воду Мария Полякова поделилась впечатлениями от чемпионата страны в Пензе.

«Промежуточно все хорошо, но самые главные снаряды будут в пятницу и субботу, поэтому расслабляться рано. Задачи у меня максимальные. Очень приятно, что нас так поддерживают. Сегодня были полные трибуны, мне нравится, когда люди активно болеют.

Чемпионат мира в Будапеште, который проходит в эти дни? Смотрела все дисциплины, в которых я выступаю. Интересно. Я уже ездила на чемпионат мира, могу себя там представить. Предполагать, как бы я сейчас там выступила, сложно, сравнивать турниры тоже: это небо и земля. Чемпионат мира — это другая обстановка», — приводит Metaratings слова Поляковой.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Пензе с 11 по 16 июля.