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Сегодня, 21:52

Бондарь и Терновой стали победителями чемпионата России в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки

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Александр Бондарь и Руслан Терновой стали победителями чемпионата России в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

По итогам шести попыток Бондарь и Тернова набрали 475,47 балла. Серебряными призерами чемпионата России стали Аркадий Айдаров и Игорь Мялин (375,06), третье место заняли Александр Белевцев и Сандро Рогава (369,24).

В прыжках с метрового трамплина победу одержал Илья Молчанов, набрав 409,55 балла. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин победу на чемпионате России одержали Мария Полякова и Виталия Королева (296,10).

28-летний Бондарь становился бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с десятиметрового трамплина, а также серебряным и брозновым призером чемпионата мира. 21-летний Терновом становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2019 году.

Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 14 июля.

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