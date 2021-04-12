Власти Татарстана оказали помощь семье пострадавшего прыгуна в воду

Власти Татарстана оказали моральную и финансовую помощь матери 12-летнего прыгуна в воду, который на соревнованиях в Москве получил травму головы, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Маме спортсмена оказана моральная и финансовая помощь, — цитирует Леонова ТАСС 12 апреля. — Из-за того, что операция требует достаточно длительного реабилитационного периода, мама находится в Москве. На данный момент ей снята квартира в непосредственной близости от больницы».

12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве. Мероприятия проходили 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА.

Во время одной из попыток он немного оступился во время прыжка и в итоге ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. 12-летний спортсмен получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ.