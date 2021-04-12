Стало известно о состоянии впавшего в кому 12-летнего прыгуна в воду

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что 12-летний спортсмен из Казани, который впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве, находится в тяжелом состоянии.

«Лучшими специалистами нашей страны в короткие сроки была проведена операция. Ситуация достаточно сложная, парень находится в тяжелом состоянии. Маме спортсмена оказана моральная и финансовая помощь. На данный момент ей снята квартира в непосредственной близости с больницей. Максимально окажем поддержку и верим, что парень пойдет на поправку», — цитирует Леонова «Р-Спорт».

Мероприятия проходили 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА. Во время одной из попыток 12-летний Артемий немного оступился во время прыжка и в итоге ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. Спортсмен получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Следственный комитет уже приступил к проверке инцидента.