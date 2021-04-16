Пострадавший на соревнованиях прыгун в воду из Казани вышел из комы и идет на поправку

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что 13-летний спортсмен из Казани, который впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве, идет на поправку.

«Да, он уже двигает конечностями, уже что-то говорит, принимает пищу, в общем идет на поправку. Операция была очень сложная, надо отдать должное — ее проводили одни из лучших специалистов в этой области в столице нашей страны», — цитирует Леонова ТАСС.

Также министр спорта Татарстана сообщил, что власти республики остаются на связи с матерью спортсмена.

«Мы каждый день с ней переписываемся и с лечащим врачом. Максимально оказываем содействие, что в наших силах и компетенциях, потому что парень наш и мы все сделаем возможное для того, чтобы он по крайней мере реабилитировался, пришел в себя», — сказал Леонов.

Инцидент произошел 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА. Во время одной из попыток 13-летний Артемий немного оступился во время прыжка и в итоге ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. Следственный комитет проводит проверку по факту получения травмы на соревнованиях.