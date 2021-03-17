В федерации прыжков в воду не знают о причинах задержания Власенко

Двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду Дмитрий Саутин заявил «СЭ», что ничего не знал об аресте главы федерации Алексея Власенко.

Ранее стало известно, что следствие просит арестовать президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

— Ничего об этом не знаю, — отметил «СЭ» Дмитрий Саутин. — Последний раз мы общались с Алексеем Власенко месяц назад. Он не поздравил меня с днем рождения (15 марта Саутину исполнилось 47 лет). Это немного удивило.

Последний раз Власенко давал комментарии в СМИ 13 марта, когда высказал свою точку зрения о решении CAS запретить использование «Катюши» на Олимпиаде. (Тимур Ганеев)