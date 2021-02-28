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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров готов присоединиться к сборной России в конце марта

12:10

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, заявил о намерении возобновить карьеру и присоединиться к сборной России на мартовском сборе в подмосковной Рузе.

«Что касается мартовского сбора, то решение о моем вызове на это мероприятие должен принять главный тренер. Но если все получится, то я туда с удовольствием съездил бы. Мною уже написано соответствующее заявление о намерении возобновить спортивную карьеру. Соответственно, ко мне опять стали приходить допинг-офицеры», — цитирует ТАСС Захарова.

29-летний Захаров был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года, срок наказания действует с 22 ноября 2019 года. Сбор национальной команды в Рузе стартует 25 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10799153

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