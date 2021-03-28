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В федерации прыжков в воду заявили, что арест Власенко не повлиял на подготовку атлетов

16:30
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Российские прыгуны в воду начали подготовку к старту олимпийского сезона, арест президента федерации Алексея Власенко не сказался на тренировочных мероприятиях.

Власенко арестован до 16 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет колонии.

«На тренировочном процессе сборной эта ситуация никак не отразилась, подготовка к Кубку мира идет по плану. Вчера в Рузе начался тренировочный сбор, все нормально», — сообщили ТАСС в федерации.

Этап Кубка мира пройдет в Токио с 18 по 23 апреля. Японская столица летом примет Олимпийские игры.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11013677

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