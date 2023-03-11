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Тимошинина считает, что многие российские прыгуны в воду готовы выступать в нейтральном статусе

Алина Савинова
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Четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина считает, что многие российские прыгуны в воду согласятся выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Всегда хочется выступать с нашим флагом. Но если разрешат хотя бы в нейтральном статусе, думаю, что многие спортсмены согласятся», — приводит ТАСС слова Тимошининой.

«Наша федерация [прыжков в воду] старается сейчас делать для нас максимум в плане соревновательной деятельности. Мы стараемся больше выступать, потому что навык уходит, международной арены нам сильно не хватает. Я бы очень хотела вернуться, потому что это абсолютно другие ощущения, эмоции, чем те, когда мы соревнуемся между собой», — добавила чемпионка Европы Анна Конаныхина.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Источник: https://tass.ru/sport/17243267
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