Терновой рассказал, победа в какой категории доставляет ему больше удовольствия

Двукратный чемпион России в прыжках с вышки Руслан Терновой рассказал о том, какая победа и в какой категории доставляет ему больше всего удовольствия.

«Когда побеждаешь в личном первенстве, это гораздо круче по ощущениям, чем синхронная или командная победа. Поэтому, собственно, я уделяю индивидуальным прыжкам больше времени.

Я когда-то мечтал о том, чтобы прыгать с Сашей Бондарем. На 10-метровой вышке он был лидером сборной, поэтому, конечно же, хотелось попробовать себя в тандеме с лучшим. И с самой первой тренировки у нас все стало получаться», — приводит слова Тернового RT.

21-летний спортсмен является призером чемпионата Европы 2019 года. В июле 2022 года Терновой стал победителем в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате России.