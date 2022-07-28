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Сегодня, 13:17

Терновой рассказал, победа в какой категории доставляет ему больше удовольствия

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Двукратный чемпион России в прыжках с вышки Руслан Терновой рассказал о том, какая победа и в какой категории доставляет ему больше всего удовольствия.

«Когда побеждаешь в личном первенстве, это гораздо круче по ощущениям, чем синхронная или командная победа. Поэтому, собственно, я уделяю индивидуальным прыжкам больше времени.

Я когда-то мечтал о том, чтобы прыгать с Сашей Бондарем. На 10-метровой вышке он был лидером сборной, поэтому, конечно же, хотелось попробовать себя в тандеме с лучшим. И с самой первой тренировки у нас все стало получаться», — приводит слова Тернового RT.

21-летний спортсмен является призером чемпионата Европы 2019 года. В июле 2022 года Терновой стал победителем в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1030804-ternovoi-pobeda-oschuschenie
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