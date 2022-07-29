Руслан Терновой стал победителем «Игр дружбы» в прыжках в воду с десятиметровой вышки

Российский прыгун в воду Руслан Терновой занял первое место в соревнованиях по прыжкам с десятиметровой вышки на «Играх дружбы» в Казани.

После пяти попыток в активе Тернового оказалось 539,2 балла. Вторым стал россиянин Сандро Рогава (492,75), третьим — Сергей Назин (481,4) также из России.

В «Играх дружбы» принимают участие спортсмены из России, Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Казахстана, Сирии, Судана, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, ДНР и ЛНР.