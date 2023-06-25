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Шлейхер и Белевцев победили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России

Руслан Минаев
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Никита Шлейхер и Александр Белевцев победили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате России. Турнир проходит в Екатеринбурге.

25-летние спортсмены показали результат 441,69 балла. Второе место заняли Александр Бондарь и Руслан Терновой (427,74 балла). Третье место у Аркадия Айдарова и Сандро Рогавы (372,66).

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победили Елизавета Кузина и Кристина Ильиных (291,30). Второе место заняли Мария Полякова и Виталия Королева (286,20), третье — Евгения Селезнева и Александра Бибикина (266,28).

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