Кузнецов победил на чемпионате России по прыжкам в воду с трамплина
Евгений Кузнецов стал чемпионом России по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина.
Серебряный призер Олимпиады-2012 показал результат 464,25 балла. Второе место занял Никита Шлейхер (462,20). Третье — Егор Лапин (447,30).
В прыжках с 10-метровой вышки у женщин чемпионкой страны стала Юлия Тимошенко (328,05), серебряную медаль завоевала Елизавета Кансо (312,90), бронзу выиграла — Ульяна Манаенкова (301,90).
Чемпионат России проходит в Екатеринбурге и завершится 29 июня.
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