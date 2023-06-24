Конаныхина и Тимошинина победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате России

Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина в субботу заняли первое место на чемпионате России в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Конаныхина и Тимошинина показали результат 290,46 балла. Второе место заняли Виктория Казанцева и Ульяна Манаенкова (281,34 балла), третьими стали Мария Бруенок и Евдокия Гайдай Турлова (268,50).

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер, показавшие результат 415,98 балла. Второе место заняли Илья Молчанов и Егор Лапин (404,31), третье — Геннадий Фокин и Григорий Иванов (385,86).

В прыжках с метрового трамплина у женщин золотую медаль завоевала Кристина Ильиных (272,05). Второе место заняла Ульяна Клюева (265,80), третье — Елизавета Кузина (260,50).

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Екатеринбурге.