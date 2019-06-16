Сельвановская и Степанова - третьи на этапе "Гран-при"

Россиянки Дарья Сельвановская и Татьяна Степанова заняли третье место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе "Гран-при" в итальянском Больцано. Они набрали 226,98 балла.

Победили итальянки Ноэми Батки и Кьяра Пеллакани (284,10), вторыми стали румынки Николета Мускалу и Крина Тофан (274,92).

Россияне Илья Молчанов и Никита Николаев (333,96) показали четвертый результат в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Игорь Внуков и Сельвановская (242,34) стали четвертыми в синхронных прыжках с вышки в миксте.