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Сборная России по прыжкам в воду начала сбор на базе «Озеро Круглое»

13:46
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Российские прыгуны в воду в воскресенье начали заезжать на подмосковную базу «Озеро Круглое» для проведения трехнедельного сбора, сообщает ТАСС.

Несколько лидеров сборной России пропустят сбор, они приняли решение тренироваться в своих регионах, чтобы не попадать под карантин. В их числе чемпион мира Евгений Кузнецов, победители и призеры международных турниров Никита Шлейхер, Кристина Ильиных и Мария Полякова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8669379

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