Сборная России по прыжкам в воду начала сбор на базе «Озеро Круглое»

Российские прыгуны в воду в воскресенье начали заезжать на подмосковную базу «Озеро Круглое» для проведения трехнедельного сбора, сообщает ТАСС.

Несколько лидеров сборной России пропустят сбор, они приняли решение тренироваться в своих регионах, чтобы не попадать под карантин. В их числе чемпион мира Евгений Кузнецов, победители и призеры международных турниров Никита Шлейхер, Кристина Ильиных и Мария Полякова.