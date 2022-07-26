Тренер казанского «Зенита» рассказал о прыжках с 10-метровой вышки

Главный тренер казанского волейбольного «Зенита» Алексей Вербов посетил международные соревнования «Игры Дружбы» и рассказал о своем опыте прыжков в воду.

«А я прыгал с вышки — и даже не на слабо. В первый раз на спор, а во второй — ради удовольствия. Вроде должен был прыгать солдатиком, а получилась бомбочка. Оценки я бы точно не получил высокие. Сейчас все это по-другому воспринимается, и это не все так просто», — сказал Вербов.

Отметим, что на «Играх Дружбы» в Казани участвуют пловцы, прыгуны в воду и синхронистки.