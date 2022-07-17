Кузнецов и Шлейхер выступят на «Играх дружбы» в соревнованиях по прыжкам в воду

Серебряный призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов и трехкратный чемпион Европы Никита Шлейхер вошли в состав сборной России по прыжкам в воду, которая представит команду на «Играх дружбы» в Казани.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин назвал всех спортсменов, которые отправятся на турнир.

«На трехметровом трамплине в индивидуальных прыжках у мужчин выступят Шлейхер, Кузнецов, Сергей Назин и Геннадий Вагин. В синхронных прыжках будут прыгать пары — Илья Молчанов и Егор Лапин, Шлейхер и Кузнецов. У девушек — Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Виталия Королева, Мария Полякова (в обоих видах). В миксте будут следующие пары: Кузнецов/Ильиных, Молчанов/Кузина, Григорий Иванов/ Королева. На вышке у мужчин — Руслан Терновой, Сандро Рогава, Сергей Назин, Александр Белевцев, в синхроне — Терновой/Александр Бондарь, Игорь Мялин/Аркадий Айдаров. У девушек — Ульяна Манаенкова, Анна Конаныхина, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева (индивидуально и в синхронах). В миксте выступят пары Бондарь/Конаныхина, Терновой/Тимошинина и Мялин/Беляева», — цитирует Дружинина ТАСС.

В Казани пройдут международные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию «Игры дружбы», в которых примут участие представителя Алжира, Белоруссии, ДНР, ЛНР, Эквадора, Сербии, ЮАР, Сирии, Судана, Таджикистана, Боливии и Вьетнама.