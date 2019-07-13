Кузнецов и Шлейхер - пятые в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на ЧМ

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали пятыми в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. они набрали 396,81 балла.

Первое место заняли китайцы Цао Юань/Се Сыи (439,74), второе представители Великобритании Джек Лоу/Дэниел Гудфеллоу (415,02), тройку замкнули мексиканцы Хуан Эрнандес/Яэль Кастильо (413,94).

Прыжки в воду

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Се Сыи/Цао Юань (Китай) - 439,74

2. Джек Лоу/Дэниел Гудфеллоу (Великобритания) - 415,02

3. Хуан Эрнандес/Яэль Кастильо (Мексика) - 413,94

4. Ларс Рюдигер/Патрик Хаусдинг (Германия) - 399,87

5. Никита Шлейхер/Евгений Кузнецов (Россия) - 396,81

6. Александр Горшковозов/Олег Колодий (Украина) - 393,24