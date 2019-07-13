Кузнецов и Шлейхер - пятые в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на ЧМ

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали пятыми в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. они набрали 396,81 балла.
Первое место заняли китайцы Цао Юань/Се Сыи (439,74), второе представители Великобритании Джек Лоу/Дэниел Гудфеллоу (415,02), тройку замкнули мексиканцы Хуан Эрнандес/Яэль Кастильо (413,94).
Прыжки в воду
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки
Финал
1. Се Сыи/Цао Юань (Китай) - 439,74
2. Джек Лоу/Дэниел Гудфеллоу (Великобритания) - 415,02
3. Хуан Эрнандес/Яэль Кастильо (Мексика) - 413,94
4. Ларс Рюдигер/Патрик Хаусдинг (Германия) - 399,87
5. Никита Шлейхер/Евгений Кузнецов (Россия) - 396,81
6. Александр Горшковозов/Олег Колодий (Украина) - 393,24