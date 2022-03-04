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Сегодня, 17:10

Илья Захаров — о завершении карьеры: «Когда я озвучил решение официально, у меня как камень с души свалился»

Захаров прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру
Анна Горшкова
Корреспондент

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне в прыжках в воду Илья Захаров рассказал о своих чувствах после того, как объявил о завершении карьеры.

«На самом деле когда я озвучил свое решение официально, у меня как камень с души свалился. Я испытал колоссальное облегчение. Решение было окончательным, обдуманным со всех сторон, поэтому, наверное, я и принял его без сожаления. Именно так я и представлял себе свой уход из спорта. Вообще ни о чем сейчас не жалею. И не хотел бы ничего менять. Назад уже не смотрю. Только вперед», — приводит слова Захарова RT.

30-летний спортсмен является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина, серебряным призером Игр в Лондоне в синхронных прыжках в воду. В его активе одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира по водным видам спорта.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/971210-zaharov-karera-pryzhki-abramovich
Илья Захаров
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Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров завершил карьеру
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