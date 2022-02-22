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Сегодня, 16:24

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров завершил карьеру

Иван Шитик
Корреспондент

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне в прыжках в воду Илья Захаров завершил карьеру. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Илья Захаров завершил карьеру и переходит на работу в Российской федерации прыжков в воду», — сказал Дружинин ТАСС.

30-летний Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина, серебряным призером Игр в Лондоне в синхронных прыжках в воду, в его активе одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира по водным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/13807115
Илья Захаров
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