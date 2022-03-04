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Сегодня, 17:20

Илья Захаров недоволен тем, как в России освещаются соревнования по прыжкам в воду

Анна Горшкова
Корреспондент

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне Илья Захаров недоволен тем, как в России освещают соревнования по прыжкам в воду.

— Часто сталкивались с ощущением, что вид спорта в ряду многих других выглядит бедным родственником?

— Конечно, такое было, и всегда очень хотелось это отношение исправить. Лично я вообще никогда не понимал, почему ни Кубок России, ни даже чемпионат в нашей стране почти никем не освещаются. Никто, как правило, об этих соревнованиях не знает, кто бы в них ни участвовал. Все воспринимается как некий сугубо внутренний, очень камерный этап отбора на те или иные международные турниры.

Хотя если посмотреть глобально, национальный чемпионат в такой стране, как наша, — это очень серьезный старт, где участвуют известные спортсмены, показывают высокие результаты, иногда выдающиеся, демонстрируют уникальные прыжки. Но получается, что никому до этого нет дела. Выиграл человек пять раз чемпионат России — ну и ладно, подумаешь, достижение... Но это же ненормально, — сказал Захаров в интервью RT.

30-летний спортсмен является 13-кратным обладателем Кубка России по прыжкам в воду.

Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина, серебряный призер Игр в Лондоне в синхронных прыжках в воду.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/971210-zaharov-karera-pryzhki-abramovich
Илья Захаров
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