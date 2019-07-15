Ильиных и Полякова остановились в шаге от пьедестала ЧМ

Китаянки Ван Хань и Ши Танмао выиграли чемпионат мира в прыжках с трехметрового трамплина. Второе место заняли Мелисса Ситрини-Болье и Дженнифер Эйбл из Канады, тройку замкнули мексиканки Паола Эспиноса и Мелани Эрнандес Торрес.

Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова остановились в шаге от пьедестала.

Прыжки в воду

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Ван Хань/Ши Танмао (Китай) - 342,00

2. Мелисса Ситрини-Болье/Дженнифер Эйбл (Канада) - 311,10

3. Паола Эспиноса/Мелани Эрнандес Торрес (Мексика) - 294,90

4. Кристина Ильиных/Мария Полякова (Россия) - 292,80

5. Грейс Рид/Кэтрин Торренс (Великобритания) - 289,80

6. Анабель Смит/Мэддисон Кини (Австралия) - 278,13