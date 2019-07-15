Ильиных и Полякова остановились в шаге от пьедестала ЧМ

Китаянки Ван Хань и Ши Танмао выиграли чемпионат мира в прыжках с трехметрового трамплина. Второе место заняли Мелисса Ситрини-Болье и Дженнифер Эйбл из Канады, тройку замкнули мексиканки Паола Эспиноса и Мелани Эрнандес Торрес.
Россиянки Кристина Ильиных и Мария Полякова остановились в шаге от пьедестала.
Прыжки в воду
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки
Финал
1. Ван Хань/Ши Танмао (Китай) - 342,00
2. Мелисса Ситрини-Болье/Дженнифер Эйбл (Канада) - 311,10
3. Паола Эспиноса/Мелани Эрнандес Торрес (Мексика) - 294,90
4. Кристина Ильиных/Мария Полякова (Россия) - 292,80
5. Грейс Рид/Кэтрин Торренс (Великобритания) - 289,80
6. Анабель Смит/Мэддисон Кини (Австралия) - 278,13
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