Дружинин прокомментировал возможное участие российских прыгунов в воду в Азиатских играх

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин прокомментировал информацию о допуске Олимпийским советом Азии спортсменов из России на Азиатские игры 2023 года.

«С точки зрения практики нам было бы это интересно. Олимпийский совет Азии также солидарен с требованиями МОК, поэтому там есть различные нюансы. Любая декларация политического характера — это нарушение российского законодательства. С правовой точки зрения я не уверен, что у нас это может получиться. В том числе и с идеологической точки зрения (участие без флага и гимна).

В любом случае мы будем ориентироваться на мнение ОКР, на следующей неделе будет исполком. Будем советоваться, какие варианты у нас есть, но основной тезис — это будет проблематично», — цитирует Дружинина Metaratings.ru.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.