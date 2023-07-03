Тимошинина поделилась, насколько непросто приходилось ей с мамой-тренером

Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам с вышки Юлия Тимошинина поделилась, насколько непросто приходилось ей с мамой-тренером.

«На самом деле я всегда серьезно к этому относилась, с самого детства. Когда начала прыгать под присмотром мамы, она постоянно держала меня в ежовых рукавицах. И если я элементы делала неидеально или не так, как от меня требовали, дома всегда за это получала. Поэтому, собственно, и было страшно. Мне кажется, она просто очень сильно хотела моего максимального успеха в спорте. Поэтому порой и перегибала палку. Я же не знала, как себя в этой ситуации вести. Хочется же, чтобы тебя хотя бы дома пожалели, когда не все получается, а приходишь — там опять ругают. Сейчас нам удалось выстроить общение. Причем свое отношение к процессу изменила не только я, но и мама тоже. И обиды исчезли. Я четко поняла: всеми своими умениями обязана прежде всего ей. Прыгай я у другого тренера, вряд ли достигла бы таких результатов. Получается, для этого надо было пройти через все сложности. Просто с возрастом понимаешь: в любой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Вряд ли родителям было просто меня тренировать. Думаю, им тоже досталось», —приводит слова Тимошининой RT.

Тимошинина является трехкратной чемпионкой Европы по прыжкам с вышки. На Кубке Евразийских стран, который проходил в марте в Саратове, спортсменка завоевала золото в прыжках с 10-метровой вышки.