Дружинин: «Наши конкуренты позавидовали бы уровню проведения российских внутренних соревнований»

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин оценил уровень внутренних соревнований.

«Федерация подняла планку и проводит соревнования совершенно другого уровня. Все международные и внутренние соревнования федерального значения проводятся с участием федеральных каналов, — цитирует Metaratings.ru Дружинина. — Для нас это большая ответственность, потому что мы показываем эти состязания. Нужно организовать все так, чтобы были зрители, был виден бассейн. Потом все что мы делаем останется в наследство — бассейны, баннеры. Мы заботимся о том, чтобы во всех спортивных объектах было новое оборудование, трамплины, батуты. Совершенству нет предела, но мы проводим соревнования на хорошем уровне. Многие страны, наши конкуренты, которые приезжали. Они бы позавидовали уровню проведения наших соревнований. Все иностранные делегации и спортсмены всегда высоко оценивают уровень наших состязаний. Также оценивается мастерство российских прыгунов. Мы до сих пор сохранили позиции лидеров внутри Европы».

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.