Россиянам обрезали путь на ЧМ по велоспорту. Британцы выдвинули неприемлемые условия

Международный союз велосипедистов бессилен против произвола организаторов соревнований в Глазго.

С 3 по 13 августа в шотландском Глазго и его окрестностях пройдет историческое событие в мире велоспорта — первый объединенный чемпионат мира. Медали разыграют в существующих дисциплинах велоспорта — и на треке, и на шоссе. Планируется, что подобные старты будут проходить каждые четыре года в предолимпийский сезон. Однако на уникальном турнире российских велогонщиков не будет. Все дело в стране — хозяйке соревнований. Британцы выставили для наших спортсменов нереальные условия, чтобы попасть на этот чемпионат.

Статус не для всех

В начале мая Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил хорошие новости для российских и белорусских спортсменов. Федерация прислушалась к рекомендациям МОК и допустила наших велогонщиков до международных турниров с 1 июня. Решение было принято на заседании UCI в Кальяри. Первые письма об индивидуальном допуске стали приходить в конце мая. Стало известно, что нейтральный статус UCI получили Глеб Сырица и Алексей Медведев. Многим позже выяснилось, что всего статус получили 18 российских и 14 белорусских спортсменов.

Однако четверым нашим велогонщикам было отказано. Это четырехкратная чемпионка мира Анастасия Войнова, бронзовый призер Игр-2020 в Токио Мария Новолодская, а также Савелий Лаптев и трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Они не удовлетворили условия UCI: отсутствие контрактных или иных связей с армией России и поддержки СВО в любой форме.

Конкретные причины отказа в нейтральном статусе у всех прослеживаются разные. Войнова представляет Росгвардию (хотя Анастасия все равно пропускает сезон из-за беременности), Новолодская — ЦСКА. Паралимпиец Обыденнов в соцсетях не раз выражал свои политические взгляды, а Лаптев вообще пострадал за лайки.

«2 июня Савелий участвовал в соревнованиях в Италии, и после гонки ему пришло письмо из UCI, в котором сообщалось, что UCI обладает информацией о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации. Савелий уже отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения. Я не пойму, как это могло произойти, наверное, его аккаунт взломали», — сообщил ТАСС отец спортсмена Григорий Лаптев.

Но даже те, кому одобрили заявку на нейтральный статус, в итоге остались без главного международного старта сезона.

Фото Федерация велосипедного спорта России

Нереальные условия

Нейтральный статус получили некоторые спортсмены, которые работают с заслуженным тренером СССР Александром Кузнецовым. Специалист в разговоре с «СЭ» объяснил, почему же наши спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира.

— Наши велогонщики не поедут на чемпионат мира в Глазго в августе. Дело только в визовой проблеме или есть какая-то декларация?

— Нет-нет. Ту бумагу, которую дали подписать англичане, подписать невозможно. Там такие требования заоблачные. Допустим, одно из требований: отсутствие полной связи с государством. Как это может быть? Все парни стоят на стипендии Минспорта. Как они могут не иметь связи с государством? Там заведомо невыполнимые требования. Поэтому ту бумагу подписывать невозможно. Если декларация UCI носит вполне гуманный и допустимый характер для нейтрального спортсмена, то там можно подписаться. А то, что требуют англичане, подписать невозможно. Они это сделали специально, чтобы там никого не было.

— Там есть пункт про осуждение СВО?

— Да. Там всего много, что для нас нереально. Все за мир, но не более того.

— Ребята расстроились?

— Нет. А чего? Нам с самого начала было ясно, что англичане не намерены никого допускать, они сделают все возможное, что ни виз, ничего не будет. Поэтому знали давно, что на чемпионат мира дорога закрыта.

— Как давно поняли?

— Мы это чувствовали давно. Поняли, когда получили бумагу. А так осознавали, что англичане сделают все, что там никто стартовать не будет.

— Шла какая-то целенаправленная подготовка к чемпионату мира?

— Нет. Велосипедист же из работы не выключается. Есть годовой календарь, по которому мы идем. Сейчас проходит чемпионат России. У нас год расписан: где, когда и что. Да, мы готовы были. Желание присутствовало, чтобы поехать на чемпионат мира. Но если бы были нормальные условия. А эти условия невозможны. Поэтому здесь расстройства никакого нет. Мы к этому были давно готовы.

Фото Федерация велосипедного спорта России

Ноль шансов на Олимпиаду

— Много ли потеряет чемпионат мира в Глазго без россиян? Что мы могли там показать?

— Думаю, что особо много не потеряет. Потому что сказать, что мы сейчас в мире доминируем, нельзя. Мы можем успешно выступать на молодежных соревнованиях в Европе, на мире. А то, что касается взрослых, то можем только конкурировать в каких-то видах. Допустим, в спринте у женщин. В ряде видов могли бы претендовать на подиум. Но в целом ничего страшного нет. Мы не являемся лидерами.

— Но и нейтральный статус дали не всем, верно?

— Да, не всеми получен. Они же даже разыскивают, что говорит твой папа, что есть у твоей мамы. Там тоже всякие такие нюансы.

— Какие ближайшие планы?

— Сейчас из международных соревнований идет вопрос, что у юниоров будет возможность в Колумбии проехать первенство мира. В этом плане есть определенные движения. Гарантировать тоже ничего нельзя. Но ребята готовятся.

— А у взрослых?

— У них — все. Все закрыто. Есть чемпионат мира осенью. Но он поздно идет. Там тоже есть проблемы. Согласно регламенту МОК, нельзя командами выступать. Это основной вид, который всегда дает очки и отбор на Олимпийские игры. Там только можно выступать в индивидуальных видах программы. Будет возможность — будем выступать. Нет — будем ждать, пока вся эта лихомань пройдет.

— Шансов на Олимпиаду в Париж у нас ноль?

— Конечно, ноль. Потому что отбор идет уже давно. Второй год. Там прошли Кубки мира, чемпионаты мира и Европы прошлого года. Туда уже дорога закрыта.