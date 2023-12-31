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Сегодня, 14:33

Пятикратный чемпион мира по велошоссе Деннис подозревается в убийстве жены

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский шоссейный велогонщик Роан Деннис подозревается в убийстве жены, сообщает Cycling News.

По информации источника, 33-летний спортсмен был за рулем автомобиля, который сбил его жену Мелиссу Хоскинс. Инцидент произошел 30 декабря возле дома пары в Аделаиде. Девушка скончалась от полученных травм в больнице. Подробности инцидента расследует местная полиция.

Сообщается, что Деннису были предъявлены обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения. Он был выпущен под залог и должен явиться в суд в марте 2024 года.

Хоскинс было 32 года, она вышла замуж за Денниса в 2017 году. У пары двое детей. Хоскинс была чемпионкой мира на треке в командной гонке преследования.

Деннис — пятикратный чемпион мира, серебренный призер Олимпийских игр 2012 в Лондоне и бронзовый призер Игр 2020 в Токио.

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