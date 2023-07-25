Россияне Рикунов и Степанов начали выступления за китайскую шоссейную велокоманду

Российские велогонщики Петр Рикунов и Андрей Степанов приняли участие в одной из шоссейных гонок в составе пекинской профессиональной команды, сообщил тренер спортсменов Егор Силин.

«Рикунов и Степанов уехали в Китай 18 июля, в конце прошлой недели они уже приняли участие в гонке», — приводит слова Силина ТАСС.

Российские велогонщики представляют профессиональную команду Yunnan Lushan Landscape. С 21 по 23 июля в Китае проходила многодневная гонка «Тур Хуаньшаня». Рикунов в генеральной классификации занял третье место, Степанов — 13-е.