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Сегодня, 11:15

Россияне Рикунов и Степанов начали выступления за китайскую шоссейную велокоманду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские велогонщики Петр Рикунов и Андрей Степанов приняли участие в одной из шоссейных гонок в составе пекинской профессиональной команды, сообщил тренер спортсменов Егор Силин.

«Рикунов и Степанов уехали в Китай 18 июля, в конце прошлой недели они уже приняли участие в гонке», — приводит слова Силина ТАСС.

Российские велогонщики представляют профессиональную команду Yunnan Lushan Landscape. С 21 по 23 июля в Китае проходила многодневная гонка «Тур Хуаньшаня». Рикунов в генеральной классификации занял третье место, Степанов — 13-е.

Источник: ТАСС
Андрей Степанов
Велоспорт
Егор Силин
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