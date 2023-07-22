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Сегодня, 17:59

17-летний велогонщик погиб во время Giro dell`Alta Austria

Руслан Минаев
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Велогонщик Якопо Венцо погиб в результате падения на первом этапе гонки Giro dell`Alta Austria, сообщили в команде Campana Imballaggi Geo&Tex. Ему было 17 лет.

После падения Венцо доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

«Со слезами и разбитым сердцем мы сообщаем, что наш юниор Якопо Венцо покинул нас», — сказано в заявлении команды в соцсети.

Соболезнования в связи со смертью спортсмена выразил Европейский велосипедный союз (UEC).

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