17-летний велогонщик погиб во время Giro dell`Alta Austria
Велогонщик Якопо Венцо погиб в результате падения на первом этапе гонки Giro dell`Alta Austria, сообщили в команде Campana Imballaggi Geo&Tex. Ему было 17 лет.
После падения Венцо доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
«Со слезами и разбитым сердцем мы сообщаем, что наш юниор Якопо Венцо покинул нас», — сказано в заявлении команды в соцсети.
Соболезнования в связи со смертью спортсмена выразил Европейский велосипедный союз (UEC).
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