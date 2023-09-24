Чемпион России в велогонках на шоссе Цветков будет представлять Узбекистан на Азиатских играх

Чемпион России в велогонках на шоссе среди юниоров, 18-летний Никита Цветков включен в заявку сборной Узбекистана на предстоящих Азиатских играх.

«Уход Цветкова не стал для нас какой-то громадной потерей, этот спортсмен не был лидером среди велосипедистов своего возраста, — цитирует главного тренера сборной России Иракли Абрамяна ТАСС. — Но, с другой стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нашего вида спорта».

Турнир пройдет в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.