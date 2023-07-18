Бельгийский велогонщик врезался в грузовик во время тренировки на «Тур де Франс»
Бельгийский велогонщик Максим Ван Гильс попал в аварию во время тренировки на «Тур де Франс», сообщает Sporza.
По данным источника, Ван Гильс, следуя за грузовиком по спуску, врезался в него, когда автомобиль резко затормозил.
Спортсмена доставили в больницу с болью в плече. Обследование показало, что велогонщик обошелся без серьезных травм.
23-летний Ван Гильс выступает за команду Lotto Dstny. Бельгиец занимает 55-е место в генеральной классификации гонки.
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