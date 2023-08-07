В чемпионате мира по велоспорту участвует спортсмен из Ватикана. Папский Престол хочет попасть на Олимпиаду

Спорт — богоугодное и праведное дело.

Что вы представляете, когда думаете о Ватикане? Самый большой в мире христианский храм, резиденция папы римского, огромный музей с миллионами туристов... Но не надо забывать, что Папский Престол — это полноценное государство со всеми признаками независимой страны.

У Ватикана есть свои посольства, ведомства, небольшая армия и министерства. Министерства самого разного толка, в том числе и министерство спорта. Более того, у Ватикана есть профессиональные спортсмены, а сам римский анклав планирует принять участие в Олимпийских играх.

Первый спортсмен-профи в истории страны

В Глазго на днях стартовал чемпионат мира по шоссейному велоспорту. На турнир приехали представители самых разных стран планеты, в том числе и экзотических. Под последними мы обычно воспринимаем центральноафриканские страны или крошечные государства островов Океании. Но есть и одна европейская страна, которую вы точно не воспринимаете в спортивной плоскости. Это даже не Монако, Сан-Марино, Андорра или Фареры с Мальтой. К ним мы уже более-менее привыкли, и даже Гибралтаром мало кого можно удивить. А что вы скажете про велогонщика из Ватикана? 40-летний Риен Шуурхуйс приезжает уже на свой второй мировой форум под флагом Папского Престола. В 2019 году в Ватикане появилось свое министерство спорта, и с тех пор карликовый город-государство стремится стать полноправным участником олимпийского движения. Велоспорт первым открыл свои двери для ватиканских атлетов.

В Международный союз велосипедистов Ватикан приняли в начале 2020 года. Таким образом Папский Престол стал 200-й страной, присоединившейся к UCI. Кроме того, самая маленькая страна планеты успела стать официальным членом Международной федерации настольного тенниса и Всемирной федерации тхэквондо. Есть подвижки и в отношениях с World Athletics, на данный момент Федерация легкой атлетики Ватикана находится в процессе официального вступления в структуры бывшей ИААФ. Вполне возможно, что «святые» легкоатлеты поедут уже на чемпионат мира в Токио в 2025 году. Но на данный момент единственный пример, когда удалось перейти от слов к делу, — это успех Риена Шуухруйса, квалифицировавшегося на чемпионат мира по велоспорту. Конечно же, Шуухруйс не родился в Ватикане. Внутри стен Папской области вообще живут единицы, но по уставу ассоциации велоспорта страны подать заявку на членство может любой гражданин или внешний сотрудник.

Риен Шуурхуйс (справа). Фото Global Look Press

Сопровождая паломников с ограничениями

Ватикан не справляется с обслуживанием своей инфраструктуры собственными силами, поэтому здесь распространена практика привлечения внешней рабочей силы — из Италии. У таких работников нет всех прав гражданина Ватикана, однако они могут пользоваться важными услугами в стране — магазином без европейских пошлин, банком, почтовым сервисом. А с недавних пор и участвовать в спортивной жизни страны. Риена пригласили в Ватикан в качестве сопровождающего для паломников. Среди гостей Папского Престола много людей с инвалидностью, которые тем не менее хотят восхититься величественными залами дворца Ватикана и встретиться с папой римским. Шуухруйса наняли для того, чтобы он сопровождал таких гостей с ограничениями по здоровью. В прошлом Риен — профессиональный велогонщик средней руки. В 2016 и 2018 годах он выступал за континентальные команду из Лаоса (Black Inc. CT) и Австралии (Oliver's Real Food).

В Рим он переехал в 2020-м следом за супругой — она работает в посольстве Австралии при Ватикане. Так жизнь велогонщика и пересеклась с Папским Престолом. Ему предложили необычную работу, связанную с велосипедами, а затем и рассказали про попытки местного министра спорта развивать профессиональные дисциплины. Так Шуухруйс стал первым членом Союза велосипедистов Ватикана. Всего таковых на сегодняшний день девять человек, большинство из них — это родственники работников дворца и музея. Но лишь Риена по-настоящему можно назвать профессионалом. Шуухруйс быстро набрал форму и квалифицировался на чемпионат мира, став первым человеком на соревнованиях подобного масштаба под флагом Ватикана. На этом Риен и Министерство спорта Ватикана останавливаться на планируют, ведь конечная цель страны — попасть на Олимпийские игры. Действующий папа Франциск видит важную роль спорта и стремится к большей интеграции Ватикана в мировые процессы.

Санчес де Тока. Фото Global Look Press

Цель Ватикана — стать полноправным участником МОК

На данный момент главное препятствие для Ватикана на пути к Олимпиаде — это отсутствие независимого Национального олимпийского комитета (НОК). Однако Папский Престол планирует его сформировать, чтобы принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады. Первоначально целью были объявлены Игры 2024 года, однако, судя по всему, к Олимпиаде в Париже святые отцы все-таки не успевают, разве что для Ватикана МОК и Томас Бах сделают персональное исключение из правил. «Вопрос создания НОК стоит для нас в среднесрочной перспективе, — рассказывал еще в 2019 году министр спорта Ватикана Санчес де Тока. — Мы начали с велоспорта и легкой атлетики. С МОК у нас отличные отношения, нам предоставили дорожную карту для процесса вступления в комитет. Мы понимаем, какие массы людей привлекает спорт, как он трогает людей, и не можем это игнорировать».

Санчес де Тока поясняет, что участие спортсменов из Ватикана имеет больше символическую функцию, чем практическую. Таким образом Папский Престол хочет показать, что христианство разделяет базовые ценности олимпизма. Важно отметить, что папа римский Франциск приветствует всех участников Олимпиады, и постепенно такое приветствие перед стартом Игр уже становится традицией. «Спорт с помощью своего универсального языка может навести мосты дружбы и солидарности между людьми разных культур и религий, — сказал понтифик перед церемонией открытия Игр Пекина-2022. — Спорт поможет всем нам преодолеть предрассудки и страхи и сделать наше общество более приветливым. Я желаю олимпийской и паралимпийской семье получить уникальный опыт человеческого братства и мира». Ватикан ждет, что МОК, понимая особый статус государства, не будет мешать процессу вступления страны в комитет юридическими проволочками. Ведь для самого комитета поддержка крупнейшей мировой религии не менее важна.