Российскую велогонщицу Крылову дисквалифицировали на четыре года за допинг

Тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян сообщил, что российская спортсменка Седа Крылова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Крылова дисквалифицирована на четыре года. Запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе, взятой у спортсменки в конце апреля. Это было внесоревновательное тестирование. Спортсменка весной проходила углубленное медицинское обследование, которое выявило у нее некоторые проблемы с сердцем, из-за чего Крылова не получила допуск до соревнований по состоянию здоровья. Она решила действовать самостоятельно, обратилась в медицинскую клинику. Врач выписал ей триметазидин, который впоследствии и был обнаружен в допинг-пробе», — приводит ТАСС слова тренера.

Срок дисквалификации велогонщицы завершится 25 мая 2027 года.

28-летняя Крылова является бронзовым призер Спартакиады 2022 года в групповой велошоссейной гонке, а также победительницей чемпионата России 2021 года в групповой гонке.