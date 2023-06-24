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Сегодня, 14:59

Гонов стал победителем пролога веломногодневки «Пять колец Москвы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лев Гонов из команды «Локосфинкс 1» стал победителем пролога веломногодневки «Пять колец Москвы», которая прошли в субботу, 24 июля, на Гребном канале столицы.

Дистанция заезда составила 3,8 км. Гонов преодолел ее за 4 минуты 33,88 секунды.

Второй результат показал Евгений Королек из команды Minsk Cycling Club (4 минуты 33,97 секунды), третьим стал однокомандник Гонова Иван Смирнов (4.35,01).

Шоссейная велогонка завершится 28 июня.

Велоспорт
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