Гонов стал победителем пролога веломногодневки «Пять колец Москвы»
Лев Гонов из команды «Локосфинкс 1» стал победителем пролога веломногодневки «Пять колец Москвы», которая прошли в субботу, 24 июля, на Гребном канале столицы.
Дистанция заезда составила 3,8 км. Гонов преодолел ее за 4 минуты 33,88 секунды.
Второй результат показал Евгений Королек из команды Minsk Cycling Club (4 минуты 33,97 секунды), третьим стал однокомандник Гонова Иван Смирнов (4.35,01).
Шоссейная велогонка завершится 28 июня.
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