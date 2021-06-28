«У нас все очень грустно с популярностью, большинство россиян любят только футбол и хоккей». Откровения надежды России на Олимпиаде

Александр Власов дозрел до статуса топ-гонщика и может выиграть медаль на Играх в Токио.

В этом году окончательно стало понятно, что у России есть три топ-гонщика, способных бороться за высокие места в генеральной классификации «Гранд-туров». В компанию к Ильнуру Закарину и Павлу Сивакову полноценно присоединился Александр Власов. 25-летний уроженец Выборга проводит второй сезон в «Астане», где смог утвердиться в статусе одного из лидеров. В конце мая Власов занял четвертое место в общем зачете «Джиро д'Италия» (первый «Гранд-тур», который он проехал в качестве стопроцентного лидера команды), а на Олимпийских играх в Токио имеет хорошие шансы на медаль в групповой гонке. Последний раз наши мужчины добирались до подиума Игр на шоссе 13 лет назад — Александр Колобнев стал третьим в Пекине-2008.

В интервью «СЭ» Александр Власов рассказал об ожиданиях от Токио, жизни в Андорре, рыбалке и переговорах о новом контракте.

В Токио делаем ставку на групповую гонку

— Тяжело было гоняться на чемпионате России в Пензе в такую жаркую погоду (Власов уверенно победил в разделке на 40 км)?

— На разделке еще было более-менее. На групповой гонке температура уже достигла 30—32 градуса. Было не очень комфортно.

— Тяжелее гоняться в дождь или жару?

— Если выбирать между дождем и жарой, то выберу второе. Ездить под дождем совсем не люблю.

— Что скажете про организацию чемпионата России?

— Она была довольно неплохой. На групповой гонке трасса была перекрыта полностью. На разделке организаторы закрыли три из четырех полос. Так что в плане безопасности был полный порядок. Рельеф разделки мне тоже понравился. Была не просто равнина, а еще пара холмиков.

— Впереди поездка в Токио? Ранее бывали в столице Японии?

— Нет, но Япония мне очень интересна. Жаль, что из-за пандемии не удастся прогуляться по улицам Токио. Надеюсь, еще будет такая возможность. Еще хотелось бы побывать в США.

— Из тех стран, которые посещали, какая больше всего по душе?

— Италия. Долго там жил, сначала рядом с озером Гарда, затем рядом с озером Изео. Очень красивые места, удобные для жизни и тренировок.

— Сейчас базируетесь в Андорре. Нравится?

— Пиренеи, горная местность. Зимой, правда, холодно, а летом мне очень нравится. В горах попрохладнее, посвежее, можно выбрать интересные маршруты тренировок. Плюс в Андорре живет много профессиональных гонщиков, из россиян, например, еще Паша Сиваков.

— Всегда есть выбор, с кем потренироваться?

— При желании легко можно найти компанию.

— Ильнур Закарин говорил, что ставил прививку от коронавируса перед Олимпийскими играми. Вам сказали, что это обязательно?

— Насколько я понял, это носит рекомендательный характер. Сам пока не прививался.

— Объясните почему Россия делает ставку на групповую гонку в Токио?

— Я чемпион России в разделке, но на мировом уровне есть гораздо более сильные гонщики в этой дисциплине. Мой максимум — если буду в десятке. На групповой гонке хоть нас всего и трое, но все сейчас в хорошей форме, мы можем хорошо отработать как команда. Сложная трасса, с большим набором высоты. Думаю, что там можно что-то придумать. Так что делаем ставку на эту гонку.

Созрел для того, чтобы быть конкурентоспособным на " Гранд-турах "

— Как в вашей команде отреагировали на четвертое место на «Джиро»?

— Мы изначально рассчитывали на хороший результат. Мечтали о подиуме, но и четвертое место — это круто. Все остались очень довольны. Все гонщики команды проехали на максимуме.

— У вас отлично складывается сезон, какую бы гонку выделили, помимо «Джиро»?

— Многодневка «Париж-Ницца», где я финишировал вторым в общем зачете.

— Это ваш второй сезон в «Астане». Чувствуете, что стали сильнее как гонщик в жесткой конкуренции команды Pro Tour?

—Безусловно. Первый год я присматривался к партнерам, к их стилю, к тренировкам. Постепенно набрался опыта и в этом сезоне смог показать себя. Можно сказать, что созрел для того, чтобы быть конкурентоспособным.

— У команды есть возможность достойно выступить на «Тур де Франс»?

— Насколько я знаю, «Астана» едет на «Тур де Франс» бороться за этапы. На высокие места в генеральной классификации никто претендовать не будет.

— Поддерживаете контакт с первым тренером? Продолжаете получать какие-то советы?

— Мы постоянно на связи с моей школой. Они всегда поздравляют, если я приезжаю в Россию, то обязательно их навещаю. Стараюсь привезти побольше формы молодым ребятам.

— Могли бы назвать людей, которые больше всего повлияли на вашу карьеру?

— Начну с тренеров в родном Выборге, где любовь к велоспорту мне привили Алексей Владимирович Редаков, Александр Кибалич, Денис Смыслов. Потом я попал в команду «Русь», где я под руководством того же Смыслова и Александра Егорова начал выезжать на первые международные старты. Это придало мотивации. После этого я ушел в итальянский клуб, где мной три года занимался Маттео Провини. Он научил меня многим жизненным моментам. Потом меня забрал Ренат Хамидулин, и в «Газпром-РусВело» я уже вырос как профессионал.

Люблю рыбалку и изучение новых языков

— Многие спортсмены из индивидуальных видов спорта — теннис, автогонки, легкая атлетика — жалуются на психологическую усталость. Сталкивались с чем-то подобным? Сильным психологическим давлением?

— В велоспорте с этим полегче. Все-таки у нас командный вид. Многое решают не твои индивидуальные заслуги, а именно командная тактика. Всего в коллективе 30 человек, на гонку выходит 7—8. Все заточены под общий результат. Плюс всегда есть поддержка от ребят, общение на сборах, после гонок. Психологическое давление есть только от СМИ, болельщиков на «Гранд-турах». Тебя пытаются постоянно выловить, задать неудобные вопросы, сделать селфи, просят автограф...

— Не обидно, что в Италии, Бельгии и еще ряде европейских стран велоспорт популярен, а в России фанатов совсем немного?

— Да, в России все очень грустно с популярностью велоспорта. Немного обидно, но исторически сложилось, что у нас больше любят игровые виды. Футбол, хоккей. А велосипедист на шоссе у наших граждан в основном вызывает раздражение. Им кажется, что он собирает пробку. Есть ли возможность что-то изменить? Важно, чтобы как можно больше молодых ребят приходили в велоспорт, чтобы их родители понимали, что это классный вид спорта.

— Сами смотрите футбольный Евро?

— Нет, футбол не люблю. Могу посмотреть лыжи, биатлон, из игровых видов — волейбол.

— Есть какое-то хобби помимо велоспорта?

— Люблю рыбалку, но выбираюсь крайне редко. Нравится учить языки. Хорошо владею итальянским, английский более-менее, сейчас подтягиваю испанский.

— Главный интеллектуал, с которым вы пересекались в команде?

— Сложно сказать. Знаю, что все итальянцы — любители вина. У нас есть парень Маттео Собреро. Его отец производит вина. Так что он наш сомелье.

— У вас заканчивается контракт с «Астаной»? Идут разговоры о продлении?

— Мой агент ведет переговоры с разными командами. Посмотрим, чем все закончится.

— На кого из гонщиков вы бы хотели быть похожи?

— Нравится Крис Фрум. Сейчас у него пошел спад, но в целом он пример идеального спортсмена. Всегда сосредоточен на своей цели, спокоен, хладнокровен в решающие моменты.