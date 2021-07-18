На «Тур де Франс» искали двигатели в велосипедах. Как на это отреагирует МОК?

Словенец Тадей Погачар выиграл самую престижную веломногодневку под аккомпанемент разговоров о «механическом допинге»

«Тур де Франс» — 2021. Итоговый общий зачет

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 82:56.36

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) — 5.20

3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) — 7.03

Стоило только утихнуть одному допинг-скандалу на «Тур де Франс», как под самый конец многодневки вспыхнул новый. По сообщениям трех анонимных гонщиков, как минимум четыре команды использовали на соревнованиях велосипеды, от которых «исходили подозрительные звуки». Источники швейцарской газеты Le Temps утверждают, что часть гонщиков ездит на велосипедах с сильно модифицированными задними колесами, которые ведут себя на трассе неестественно. Вопросы возникают и к механической цепи. И хотя организаторы велогонки уверяют в отсутствии у них сведений о нарушениях технического регламента, полноценное расследование возможно только после завершения всех этапов гонки. Если данные подтвердятся, то реноме велоспорта будет сильно подорвано, и МОК может поднять вопрос об исключении велогонок из программы Олимпиад.

Нарушителей подозревают в использовании рекуперации энергии

Разговоры о возможном «техническом допинге» на «Тур де Франс» появились после сообщений трех неназванных гонщиков, рассказывающих о необычных звуках в районе заднего колеса велосипедов соперников. По словам спортсменов, поделившихся подозрениями с Le Temps, за многие годы в велоспорте они никогда подобных звуков от велосипеда не слышали. «Странный шум, который отчетливо слышно во время езды. Его можно сравнить разве что с плохо отрегулированной цепью, но ведь с такой невозможно ехать на «Туре», — заявил один из анонимных свидетелей. Международный союз велосипедистов (UCI) после публикации провел оперативное расследование. Правда, столь же оперативно чиновники UCI объявили, что никаких форм механического допинга обнаружено не было. При этом жалобы на странные звуки из заднего колеса лидирующих в многодневке команд продолжались.

Видимо, речь здесь идет не о полноценном моторе, спрятанном в шатунной системе или подседельной трубе, а о сложной системе рекуперации энергии. Подобная система используется, например, в автомобилях «Формулы-1». Ее суть сводится к генерации энергии после торможения: во время остановки транспортное средство вырабатывает сильную кинетическую энергию, которая с помощью генератора возвращается в аккумуляторную батарею. Такая система в классическом велосипеде позволяет повысить поддержание высокой средней скорости с меньшими физическими усилиями, а также обеспечить быстрый набор скорости на старте. «Мы можем подозревать, что ряд лидеров используют сложное техническое устройство, спрятанное в ступице, — поясняет обративший внимание на проблему спортсмен. — Имеет смысл говорить о рекуператоре энергии через тормоза».

Под прицелом Quick Step, Nippo, Visma и Team Emirates

Вопросы вызывают велосипеды сразу четырех команд, возможно, использующих технический допинг. Причем эти команды распределили между собой победы на 14 этапах из итоговых 20. Проблема еще в том, что руководство этих команд крайне влиятельно. «Кто здесь осмелится высказаться? Мы ничего не делаем, а ситуация серьезная, — заявил анонимный активист. — В этом году есть очевидные четыре команды, которые намного сильнее остальных». В качестве доказательства предположений приводится следующий аргумент. В этом сезоне сразу несколько спортсменов, которые до этого не сильно выделялись скоростью, подписали контракт с элитными командами и сразу же вышли в мировой топ. Двух гонщиков при этом успели обратно отправить в команды с бюджетом поменьше — и сразу исчезли их феноменальные результаты.

Раз под подозрением находились четыре главные команды «Тур де Франс», то это голландская Visma, бельгийская Daceuinck-Quick Step, американская EF Education-Nippo и, конечно же, UAE Team Emirates. Любопытно, что именно лидер Emirates и выступил первым с заявлением, где отверг любые подозрения на свой счет. «Не знаю, что там они слышат. Мы не слышим никакого шума», — сказал лидер многодневки Тадей Погачар на пресс-конференции после 19-го этапа. «Мы не используем ничего незаконного. Я даже не знаю, что на этот счет сказать». Эксперты UCI провели между 19-м и 20-м этапами 720 тестов с помощью магнитного сканера и рентгена, которые не выявили ни одной аномалии.

В Токио представят новую систему контроля за гонщиками

Вообще тема технического допинга не нова для велоспорта. В свое время в его использовании подозревались такие легенды, как швейцарец Фабиан Канчеллара, норвежец Райдер Хесьедал, испанец Альберто Контадор. Правда, ни в одном из этих случаев реальных доказательств никто собрать не смог. Возможности ускорить технику дополнительным навесным мотором появилась в середине 1990-х — тогда уровень развития аккумуляторов достиг той ступени, когда их вес уже несильно влиял на скоростные характеристики велосипеда. Современный генератор может весить всего 300 граммов, а внедрение его внутрь рамы позволяет скрыть девайс от лишних глаз. Тем не менее расследования против вероятных читеров идут постоянно.

Именно велоспорт в свое время стал прародителем современного фармакологического допинга, и отношение к нему у ряда спортивных функционеров скептическое. Международный союз велосипедистов отвечает критикам, что на их соревнованиях допускается только мускульная сила человека, а велосипеды гонщиков проходят постоянные проверки. К примеру, на предстоящей Олимпиаде в Токио, которая и без того обещает стать самой «технологичной» во всех отношениях, UCI представит инновационную технологию сканирования велосипедов «на ходу», прямо во время гонки. Поможет ли это развеять сомнения о чистоте велоспорта — покажет время. Но прямо сейчас далеко не все готовы поздравлять 22-летнего словенца Погачара с выдающейся победой в только что финишировавшем «Тур де Франс».