Легендарный велогонщик снова влип в дикую историю — его подозревают в том, что, помимо кровяного допинга, он мог использовать еще «механический».

В начале 2011 года Армстронг завершил карьеру в статусе одного из величайших гонщиков в истории велоспорта. Тогда он владел семью титулами победителя самой престижной многодневки «Тур де Франс», званием олимпийского чемпиона Сиднея-2000 и золотом ЧМ-1993. А еще находится под следствием Американского антидопингового агентства (USADA). Разговоры об употреблении Армстронгом запрещенных препаратов ходили с середины 1990-х. Американцу долго удавалось выходить сухим из воды, но круг сужался, свидетельств становилось все больше. И в итоге летом 2012-го USADA предъявило Армстронгу обвинения, а в октябре того же года он был признан виновным, пожизненно дисквалифицирован и лишен всех титулов, начиная с 1998 года.

В январе 2013-го сам Армстронг в интервью Опре Уинфри публично признался в употреблении допинга. Далее последовали уход всех спонсоров, годы судебных исков и разбирательств. Помимо запрещенных препаратов, в истории американца появились и подкуп официальных лиц, и травля неугодных людей. Но если вы думали, что Армстронг уже достиг дна, то новый скандал с его участием может это дно пробить.

Французский след

Бывший руководитель французского антидопингового агентства Жан-Пьер Верди на прошлой неделе дал интервью одному из национальных телеканалов. Когда речь зашла о деле Армстронга, борец с допингом заявил следующее:

— Армстронг — величайший обманщик, его афера была максимально продумана во всех деталях. К нему всегда было особое отношение. Мне говорили: «Не связывайся с Армстронгом, не раскапывай эти истории. Он легенда, а от тебя все отвернутся». Но что делать, если легендарность ни на чем не основана? Честно говоря, я считаю, что он использовал скрытый мотор в своем велосипеде.

Использование мотора для повышения скорости ныне официально называется «механическим допингом» и строжайше запрещено международной федерацией велоспорта (UCI).

— У меня до сих пор перед глазами картины с горных этапов «Тура», когда все остальные испытывали серьезные трудности, а Армстронг легко от них уезжал. Я связывался со всеми известными мне специалистами, и они не понимали, как такое возможно, даже с применением эритропоэтина. Здесь что-то было не так, и коллеги были со мной солидарны. Такую разницу между гонщиками не создашь даже с ЭПО. Поэтому я не удивлюсь, если он действительно применял мотор. С ним ни в чем нельзя быть уверенным.

Стоит отметить, что Верди возглавлял французский антидопинг с 2006 по 2015 год. А недавно выпустил книгу под названием «Допинг: моя война с читерами». Собственно, на телеинтервью он пришел для ее продвижения. Поэтому нет ничего удивительного, что в эфире прозвучали громкие заявления: книга сама себя не продаст.

Что такое «механический допинг»?

За последние годы электровелосипеды получили широкое распространение — уверен, вы либо сами ездили на таком, либо видели, как это делает кто-то другой. По московским улицам снуют курьеры на экологических самокатах и велосипедах, питающихся от мощных батарей. Первые моторы, которыми можно оснащать велосипеды, появились на рынке в конце 1990-х. Хотя на официальных стартах правилами UCI строжайше запрещено приводить велосипед в движение чем-либо, кроме мускульной силы, «технологические мошеннички» все-таки нашлись.

Как устроены такие моторы? В мире велогонок, где каждый грамм порой на счету, они должны быть максимально легкими — сейчас подобные гаджеты весят около 800 граммов и выдают около 500 ватт добавочной энергии. Обычно их делают цилиндрической формы, чтобы встраивать в раму велосипеда, и проводами соединяют с батареей и педалями. Поэтому сейчас у UCI есть устройства, позволяющие находить скрытые электрические цепи в гоночных велосипедах.

Разговоры о применении «механического допинга» стали распространяться с начала 2010-х годов. В разное время в его применении подозревали таких известных гонщиков, как швейцарец Фабиан Канчеллара, норвежец Райдер Хесьедал, испанец Альберто Контадор. Но все эти предположения так и остались бездоказательными.

Сейчас на топ-гонках велосипеды регулярно проверяют, но самым громким скандалом с «механическим допингом» остается история бельгийки Фемке ван ден Дрише, пойманной на нем в 2016-м на молодежном чемпионате мира по велокроссу. Спортсменка получила шесть лет дисквалификации и предпочла завершить карьеру. В то же время на любительских стартах порой ловят умельцев, спрятавших мотор в раме.

— Я тестировал такие велосипеды, преимущества очевидны, — говорил несколько лет назад печально известный «допинговый доктор» Микеле Феррари. — Их используют года с 2005-го, и некоторые профи держат такие в своем гараже, чтобы использовать на тренировках. Пока никто не хочет выметать сор из избы, но рано или поздно кто-то начнет говорить.

Что касается Армстронга, то здесь история тоже началась не вчера. Еще в 2018-м бывший профессиональный гонщик Тома Веклер заявил в интервью Le Parisien, что не был бы шокирован, если бы выяснилось, что американец использовал велосипед с мотором. Хотя сам Лэнс в интервью ирландскому радиошоу двумя годами ранее только посмеялся над подобными предположениями:

— Ребята, вы там, похоже совсем не разбираетесь в вопросе? — сказал Армстронг. — Я никогда не ездил с мотором. В 1999-м никто еще и не знал, что его можно поставить на байк. Вы там совсем ку-ку? Я знаю, что тема сейчас популярная, что ту девчонку поймали на чемпионате мира. Но, еще раз, вы с ума сошли?

" Toi aussi, caresse-toi la fesse gauche en p?dalant, tu moulineras plus vite".

?Lance Armstrong 1998 ?

«You too, stroke your left buttock while pedaling, you will reel faster «. pic.twitter.com/PiyWrolRy1 — ?ntoine VAYER ??? (@festinaboy) April 9, 2021

Впрочем, Армстронг столь же уверенно многие годы отрицал применение запрещенных препаратов, так что многие ему склонны не верить, о чем бы американец ни говорил. А известный французский веложурналист Антуан Вайер несколько дней назад выложил в Твиттер небольшой ролик, где показано, как Армстронг во время гонок совершал странные движения рукой в районе седла. Некоторые считают, что камера запечатлела процесс включения мотора. Поэтому, возможно, история громких скандалов с участием Лэнса пополнится еще одним.