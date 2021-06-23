Почему французская многодневка стала самым задопингованным соревнованием в истории спорта.

Есть мнение, что допинг на веломногодневке «Тур де Франс» был всегда — с момента основания этой гонки в 1903 году. Соревнования лучших гонщиков мира изначально не были развлечением, а считались тяжелейшим испытанием физических сил и морального духа, поэтому стимуляторы спортсменам были просто необходимы — иначе выжить на трассах и показать при этом приличный результат было невозможно. Благо до 1965 года никаких запретов не существовало. Поэтому велосипедисты начали со стрихнина, продолжили алкоголем с наркотиками, а в конце концов добрались до стероидов, ЭПО и синтетической крови.

Понятно, что допинг в спорте высших достижений до недавнего времени был практически везде. Но так получилось, что именно «Тур де Франс» раз за разом оказывался в эпицентре огромного количества скандальных историй. Именно с гибели на «Большой петле» британца Томаса Симпсона в спорте, по сути, началась борьба с допингом. Именно здесь допингеров впервые начала преследовать полиция, и именно разоблачение великого чемпиона «Тура» Лэнса Армстронга считается главной победой борцов за чистый спорт. Конечно, теперь все не столь драматично, но перед началом главной веломногодневки, стартующей на этой неделе, «СЭ» вспомнил главные допинговые события в ее истории.

Симпсон

Чемпион мира Томас Симпсон умер во время одного из этапов «Тур де Франс» 13 июля 1967 года. При жизни англичанин был ярым поклонником стимуляторов и часто говорил в интервью: «Если тебя убьет десяток таблеток, уколов или доз, прими девять и победи!» В те времена гонщикам запрещалось брать на трассе воду и питание из машин сопровождения. Потому они получали фляги уже на старте. Вот только во фляжке Симпсона была не вода, а вино. В сочетании с убойной дозой амфетаминов и обезвоживанием организма это дало смертельный эффект. Англичанин получил тепловой удар и упал замертво, не доехав до вершины горы Мон-Ванту. Пальцы мертвой хваткой стиснули руль велосипеда. Их не смогли разжать даже врачи.

И хотя формально Симпсон умер не от допинга, а от перегрева организма, эта трагедия стала последней каплей в чаше терпения спортивных властей. Во Франции к тому времени уже был принят антидопинговый закон, создан список запрещенных препаратов и начались проверки на допинг. Но долгое время они были чисто формальными, а дисквалификации — редкими и недолгими. Главных звезд до конца 1980-х старались не трогать. Хотя из 11 гонщиков, выигрывавших «Тур де Франс» с 1961 по 1984 год, положительные тесты на допинг в разное время сдавали 8 спортсменов. Участник многодневки Джон Эндрюз как-то сказал: «Чтобы не сойти с дистанции, нужно просто ехать по следам пустых шприцев».

Дело «Фестины»

8 июля 1998 года французская таможня нашла в багаже сотрудника велокоманды «Фестина» целый арсенал допинговых препаратов — капсулы с анаболическими стероидами, эритропоэтином, гормоном роста, огромные запасы шприцев и капельниц... Руководство команды поспешило заявить, что все это — личное имущество и не имеет к «Фестине» никакого отношения. Однако полиция нашла все необходимые улики во время обыска в штаб-квартире команды. Врач, тим-менеджер и девять гонщиков «Фестины» были арестованы и допрошены. Их также заставили сдать образцы крови, мочи и даже волос. Спустя сутки пятеро арестованных признались в употреблении допинга и подробно рассказали о том, как это было организовано.

Уже следующей ночью полиция повела обыск в расположении другой команды — ТВМ, обнаружив там использованные шприцы и капельницы, а также больше сотни ампул с ЭПО. Команду, как и «Фестину», тоже сняли с «Тур де Франс», а гонщиков арестовали. После этого стало очевидно, что еще несколько таких ночей с обысками — и продолжать многодневку будет некому. К тому же спортсменов возмущало то, что полиция обращалась с ними как с уголовниками. К ним врывались ночью, переворачивали гостиничные номера вверх дном, задерживали и допрашивали. В итоге велосипедисты в знак протеста устроили забастовку — остановились на одном из этапов и отказались продолжать гонку. Но французских стражей порядка этот демарш не остановил.

В 2000 году во Франции состоялись судебные слушания, где обвиняемыми выступили десять представителей «Фестины», включая и главную звезду команды Ришара Виранка. За перевоз через границу допинговых препаратов несколько человек получили тюремные сроки и крупные штрафы. Виранк был дисквалифицирован на девять месяцев.

Операция Пуэрто

2006 и 2007 годы стали самыми черными в истории шоссейного велоспорта — под дисквалификации и подозрения в применении допинга попали десятки звездных спортсменов. В некоторых европейских странах расследования проводились полицией. Самой громкой из операций стала «Пуэрто» в Испании. Изначально все закрутилось вокруг врача команды «Кейме» Эуфемиано Фуэнтеса. После его ареста в связанных с ним лабораториях был обнаружен арсенал запрещенных препаратов, пакеты с кровью и списки атлетов, которым они предназначались. Перед стартом «Тур де Франс» с многодневки были сняты 13 велосипедистов, фигурировавших в «списках Фуэнтеса», в том числе фавориты гонки Иван Бассо и Ян Ульрих.

После окончания «Тур де Франс-2006» стало известно, что победитель гонки Флойд Лэндис сдал положительный тест на синтетический тестостерон, он был лишен титула. Почти одновременно британский велосипедист Дэвид Миллар признался, что употреблял эритропоэтин и что в его команде «Кафидис» это было в порядке вещей. C признаниями в допинговых нарушениях под напором доказательств также выступили звездные велосипедисты Бьярне Рийс и Эрик Цабель. На гемотрансфузии пойман Александр Винокуров. Эти истории не были напрямую связаны с Фуэнтесом, но воспринимались как часть общего кошмара.

А в 2010-м наказание догнало Алехандро Вальверде — полиция добыла образец его ДНК и сличила его с кровью, найденной в запасниках Фуэнтеса. Всего операция «Пуэрто» затронула более 200 спортсменов, но дисквалифицированы оказались всего шестеро. Остальные добились оправдания из-за недостатка улик. Сам Фуэнтес получил год тюрьмы за причинение вреда здоровью спортсменов. В 2016 году 211 пакетов с кровью, конфискованные в ходе расследования, были переданы в распоряжение ВАДА. Агентство заявило, что имена всех участников допинговой схемы установлены, но отказалось их обнародовать из-за истечения срока давности.

Армстронг

На фоне «операции Пуэрто» элитные велосипедисты стали один за другим признаваться в допинге. Решил покаяться и Тайлер Хэмилтон, бывший гонщик US Postal. Он заявил, что лично неоднократно видел, как лидер его команды Лэнс Армстронг употребляет ЭПО. Так началось самое громкое разоблачение в истории спорта. Показания против семикратного победителя «Тур де Франс» дал еще один его бывший напарник, также пойманный на допинге, — Флойд Лэндис. Армстронг еще какое-то время отпирался, но под напором фактов, собранных Антидопинговым агентством США, решил сдаться. В 2013 году он признался в допинговом обмане в телеинтервью Опре Уинфри.

Один из самых успешных спортсменов в истории велоспорта, икона своего времени был лишен практически всех титулов, завоеванных за 12 лет карьеры (в том числе уникальных семи побед на «Тур де Франс»), и получил пожизненную дисквалификацию. От Армстронга отказались все спонсоры, и многие из них обратились в суд с исками о возмещении ущерба: кто-то — за нарушение условий контракта, кто-то — за дачу ложных показаний. Главным спонсором Армстронга на протяжении карьеры была Почта США. От ее имени федеральное правительство потребовало от гонщика вернуть 100 миллионов долларов. Столько денег у Армстронга не было, но после многолетних судов он оказался полностью разорен. Тем не менее он не спрялся от окружающих и продолжил вести более-менее публичную жизнь, в частности занимаясь триатлоном.

Контадор

В 2010 году допинг-проба, взятая у Альберто Контадора во время «Тур де Франс», дала положительный результат на запрещенный препарат кленбутерол. При этом испанский велогонщик заявил, что запрещенный препарат попал в его организм с загрязненном мясом во время еды. В некоторых странах кленбутерол действительно используется в животноводстве, и впоследствии некоторым спортсменам удалось избежать наказания со ссылкой на «допинговые стейки». Но не в случае с Контадором. Сначала он был оправдан своей национальной федерацией, но в результате слушаний в CAS получил двухлетнюю дисквалификацию и оказался лишен своего третьего титула на «Большой петле-2010».

Результат третьего призера той гонки россиянина Дениса Меньшова тоже был аннулирован из-за абнормальных показателей паспорта крови. Контадор и Меньшов — последние на данный момент призеры «Тур де Франс», лишенные медалей за допинг. Хотя под подозрение попадали и Крис Фрум, и Брэдли Уиггинз. Полиция проводит обыски на «Большой петле» чуть ли не каждый год — в 2020-м, например, трясли команду Arkea-Samsic. В общем, репутация у знаменитых соревнований хуже некуда. Для многих «Тур де Франс» и допинг практически синонимы. Хотя шоссейный велоспорт в последнее время сделал очень много для своего очищения, нагрузки на гонщиков остаются запредельными, и вопрос о том, можно ли достойно выступить на «Большой петле» без допинга, остается открытым.